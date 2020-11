CM.com – L’Inter non molla Zinho, giocatore rassicurato sul futuro. Priorità al recupero: le ultime

Non c’è pace per Zinho Vanheusden, giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed ora allo Standard Liegi, che ha subito l’ennesimo grave infortunio che lo terrà lontano dai campi, con ogni probabilità, per il resto della stagione. La società nerazzurra, comunque, è restata accanto al giocatore, augurandogli un pronto recupero e rassicurandolo circa l’importanza nei piani del club, che di fatto mantiene ancora una forma di controllo non ufficiale sul cartellino.

Della situazione ha parlato il giornalista Fabrizio Romano su Calciomercato.com: “L’Inter mantiene una forma di controllo sul calciatore, ha accordi verbali con lo Standard Liegi per poterlo riprendere in futuro. La società nerazzurra è voluta restare accanto al giocatore, rassicurandolo sul fatto che questo rientra ancora nei piani del club di Viale della Liberazione e mettendo in primo piano un recupero completo”.