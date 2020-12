Calhanoglu tratta il rinnovo con il Milan: l’agente smentisce i contatti con l’Inter

La giornata di domani sarà molto importante per delineare quello che sarà il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, prima della partita che i rossoneri giocheranno al Ferraris con il Genoa ci sarà un incontro fra la società e l’entourage del calciatore turco per provare a trovare un’intesa sul rinnovo.

Sino ad ora le parti sono restate distanti, con il Milan che offriva 3,5 milioni ed il calciatore che ne chiedeva 5, ma l’incontro di domani potrebbe portare ad un’intesa. Al contempo, però, l’agente del calciatore ha smentito un possibile contatto con la società nerazzurra, di recente accostata proprio a Calhanoglu.

