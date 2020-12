Inter-Napoli, i convocati di Gattuso. Quasi tutto il gruppo a disposizione, assente il solo Osimhen

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista per l’importante gara con l’Inter in programma domani sera allo stadio Giuseppe Meazza, alle ore 20:45. Per il tecnico azzurro a disposizione quasi l’intero gruppo, con la sola eccezione dell’indisponibile Victor Osimhen, rientrato in Belgio per curare le problematiche fisiche.

Portieri: Meret, Ospina, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne