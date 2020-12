Inter-Napoli, buone notizie per Conte: Hakimi verso la titolarità. Le probabili formazioni

Una buona ed una cattiva notizia per Antonio Conte nel pomeriggio che precede l’importantissima partita di campionato, che domani vedrà l’Inter sfidare il Napoli al Meazza in uno scontro diretto d’alta quota. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il tecnico nerazzurro dovrebbe recuperare Achraf Hakimi, uscito dal campo malconcio nell’ultima uscita con il Cagliari. Niente da fare, invece, per Alexis Sanchez, costretto a saltare l’incontro.

Nella probabile formazione dell’Inter probabile il rientro in mediana di Roberto Gagliardini, con Young che dovrebbe trovare spazio sulla corsia di sinistra. Non sarà rischiato Arturo Vidal, che come anticipato dallo stesso Conte in conferenza stampa non è ancora al top della forma.