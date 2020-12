Dalla Spagna – Simeone non convinto da Ferreira Carrasco. L’Atletico cerca il sostituto in casa Inter

L’Atletico Madrid dell’ex nerazzurro Diego Simeone è in testa al campionato, a pari merito con la Real Sociedad, ma è reduce da una brutta sconfitta nel derby con il Real Madrid. Ragion per cui il tecnico argentino si è convinto che poter lottare alla pari con i Blancos e con il Barcellona servano rinforzi dal mercato: le prestazioni di Yannik Ferreira Carrasco, infatti, non convincono il Cholo.

Stando a quanto riportato da ElGolDigital, il calciatore è considerato in uscita. Ragion per cui i Colchoneros stanno cercando rinforzi sugli esterni ed hanno messo gli occhi su Ivan Perisic, che potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. Antonio Conte, infatti, non è soddisfatto del rendimento del croato e sarebbe favorevole ad una sua cessione.

