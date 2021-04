CdS – Problema monte ingaggi per l’Inter: Eriksen e Vidal i sacrificabili

Uno dei due centrocampisti potrebbe essere sacrificato

Con l'imminente arrivo di Steven Zhang a Milano si progetterà la stagione 2021-2022. Il presidente nerazzurro incontrerà l'allenatore Antonio Conte e la dirigenza per esporre le intenzione per il prossimo anno. Un problema da risolvere è sicuramente la crisi di liquidità che sta attraversando il club milanese. L'abbassamento del monte ingaggi potrebbe essere una soluzione per rimediare a questo inconveniente.

Come riporta il Corriere dello Sport, è facilmente intuibile che l'unico modo per migliorare la situazione sia quello di cedere un pezzo pregiato. Esiste già un'idea, da parte del club nerazzurro, sull'elemento da mettere sul mercato: il nome è quello di Christian Eriksen , costato in tutto 27 milioni e quindi relativamente poco e potrebbe quindi saltare fuori un interessante plusvalenza. Tuttora la questione pare complicata, ma per Arturo Vidal invece la situazione sarebbe più semplice perché andrebbe solo liberato: bisogna però trovare un club che si accolli l'ingaggio da 6,5 milioni.