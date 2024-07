C’è l’offerta UFFICIALE per il talento dell’Inter: lo vogliono in Spagna

La Primavera dell’Inter ha sfornato un talento che, anche grazie alle apparizioni nelle prime amichevoli nerazzurre contro Lugano e Pergolettese, sta attirando l’attenzione di diversi club europei ed italiani. Si tratta di Issiaka Kamate, classe 2004 nell’ultima stagione agli ordini di Cristian Chivu e che Simone Inzaghi sta utilizzando come esterno destro in un 3-5-2.

Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di Sportitalia, sarebbe arrivata un’offerta ufficiale dalla Spagna per il francese. Il club interessato è il Mirandes, società di seconda divisione che ha formulato una proposta di prestito secco.

Tutto da vedere, però, se Giuseppe Marotta e Piero Ausilio accetteranno l’offerta. Da Viale della Liberazione sono aperti a una cessione a titolo definitivo, purché venga stipulata un’opzione di riacquisto del giocatore. Nelle ultime ore sono stati registrati contatti anche con l’Anderlecht, ma l’attenzione su Kamate è alta pure in Italia, soprattutto da parte del Verona in Serie A e del Palermo in Serie B.