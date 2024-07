L’Anderlecht piomba sul gioiello dell’Inter: si apre alla cessione

Si sono registrati dei contatti negli ultimi giorni tra Inter e Anderlecht. Il club belga, infatti, è rimasto colpito da un giovane nerazzurro utilizzato da Simone Inzaghi – in assenza dei titolarissimi – nelle prime due amichevoli di questo pre-campionato.

Stiamo parlando di Issiaka Kamate, l’esterno individuato dall’Anderlecht per sostituire l’infortunato Francis Amuzu. Il club belga sa bene che in Italia anche Verona e Palermo hanno già chiesto informazioni per il classe 2004 ed ha fretta di chiudere l’operazione.

L’Inter, secondo quanto riportato da voetbalnieuws.be, avrebbe già aperto alla cessione a titolo definitivo del francese, a patto però che venga inserita all’interno dell’affare una clausola per la recompra in favore dei nerazzurri.