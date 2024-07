Dove vedere Inter-Las Palmas, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Las Palmas in diretta tv e streaming

L’Inter campione d’Italia in carica si prepara ad affrontare la terza amichevole del suo precampionato. Dopo i successi contro Lugano e Pergolettese al BPER Training Centre, i nerazzurri si spostano a Cesena dove affronteranno gli spagnoli del Las Palmas. Come contro la Pergolettese, sarà possibile assistere anche a questa gara. Inter-Las Palmas comincerà sabato 27 luglio alle 19:30.

Informazioni utili per seguire Inter-Las Palmas

Inter-Las Palmas sarà visibile su Dazn, così come le altre tre amichevoli del precampionato nerazzurro: contro il Pisa venerdì 2 agosto, contro l’Al Ittihad mercoledì 7 agosto e contro il Chelsea domenica 11 agosto.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Pergolettese in diretta insieme a voi!