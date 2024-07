Rifiuta il West Ham per l’Inter: può arrivare gratis dalla Premier

Potrebbe nascondersi in Premier League il prossimo acquisto dell’Inter. Tra gli obiettivi già accostati nelle scorse settimane al club nerazzurro, infatti, c’è un calciatore che pur di aspettare la chiamata decisiva da Milano avrebbe rifiutato il trasferimento al West Ham.

Si tratta di Aaron Wan-Bissaka, esterno inglese già noto ai vertici nerazzurri. Stando a quanto riportato dal The Athletic, il terzino destro starebbe bloccando il mercato in entrata del Manchester United. Senza la sua cessione i Red Devils non potranno favorire l’arrivo di Noussair Mazraoui, divenuto il primo obiettivo per la fascia dopo qualche timido sondaggio per Dumfries.

L’esterno marocchino sta però per cedere alla corte proprio del West Ham che pochi giorni fa avrebbe incassato il no di Wan-Bissaka. A quanto pare, il laterale inglese vorrebbe l’Inter e sarebbe disposto anche ad aspettare andare la scadenza del contratto nel giugno 2025 per trasferirsi a zero in nerazzurro.

Non è escluso che il Manchester United, una volta sfumato Mazraoui, possa tornare su Dumfries. Il terzino olandese, attualmente in vacanza dopo gli Europei, sta allo stesso tempo trattando il rinnovo del contratto con l’Inter.