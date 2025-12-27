“Contatti con l’agente”: si scalda la pista Giovane per l’Inter

L’Inter ha già avviato i primi sondaggi per Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 approdato al Verona la scorsa estate a parametro zero. Il giocatore ha collezionato 15 presenze in Serie A con un bilancio di 3 gol e 4 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club.

Alfredo Pedullà ha rivelato sul proprio canale che i nerazzurri, già coperti nel reparto offensivo con Bonny, Pio Esposito, Thuram e Lautaro Martinez, stanno ragionando su prospettive future. “Ci sono stati contatti con l’agente” del giocatore del Verona, ha spiegato il giornalista, precisando però che non si tratta di una priorità immediata. L’Inter non è l’unico club a seguire il giovane attaccante sudamericano.

La valutazione attuale si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma potrebbe lievitare ulteriormente considerando le prestazioni offerte finora dal brasiliano con la maglia scaligera. Le tempistiche sembrano chiare: l’operazione è pensata per l’estate e non per la finestra invernale di gennaio.

Il Verona dal canto suo non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore durante il mercato di gennaio. La società veneta vuole trattenere Giovane fino al termine della stagione, considerandolo un elemento importante per raggiungere la salvezza. La strategia dei gialloblù è mantenere la categoria prima di valutare eventuali cessioni in estate.