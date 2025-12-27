27 Dicembre 2025

Atalanta-Inter gratis su Dazn: ecco come vederla

Le info per seguire il match in chiaro

Atalanta-Inter in campo al fischio d'inizio della partita

Il match tra Atalanta-Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20.45, verrà trasmesso in forma gratuita e senza abbonamento da parte di Dazn. Si tratta di una promozione natalizia ideata dalla nota emittente e che consentirà a tutti i tifosi di poter assistere senza costi aggiuntivi al big match di domani sera a Bergamo.

Chiaramente, i non iscritti dovranno prima registrarsi sul sito o sull’app di Dazn per poter vedere gratis in diretta Atalanta-Inter, match che verrà commentato dal duo composto da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Un big match trasmesso in chiaro per tutti gli utenti che, come sempre, promette gol e spettacolo.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.