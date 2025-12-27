27 Dicembre 2025
Atalanta-Inter gratis su Dazn: ecco come vederla
Le info per seguire il match in chiaro
Il match tra Atalanta-Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20.45, verrà trasmesso in forma gratuita e senza abbonamento da parte di Dazn. Si tratta di una promozione natalizia ideata dalla nota emittente e che consentirà a tutti i tifosi di poter assistere senza costi aggiuntivi al big match di domani sera a Bergamo.
Chiaramente, i non iscritti dovranno prima registrarsi sul sito o sull’app di Dazn per poter vedere gratis in diretta Atalanta-Inter, match che verrà commentato dal duo composto da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Un big match trasmesso in chiaro per tutti gli utenti che, come sempre, promette gol e spettacolo.