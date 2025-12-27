27 Dicembre 2025

VIDEO – Stankovic come il papà: gol capolavoro

Rete di rara bellezza

Prosegue la stagione da favola di Aleksandar Stankovic in Belgio con la maglia del Bruges. Il centrocampista serbo, figlio di Dejan, sta evidenziando una crescita rapidissima che probabilmente neanche dalle parti di Appiano Gentile si aspettavano. Di questo passo, infatti, è più che probabile che a fine stagione possa tornare a l’Inter tramite la recompra presente sull’accordo per la cessione della scorsa estate.

Il classe 2005 è stato decisivo nel successo ottenuto ieri in trasferta dal Bruges sul campo del Genk con una sassata dal limite dell’area di rigore finita direttamente sotto l’incrocio dei pali. Il suo è stato il gol del 3-4, prima della quinta marcatura finale per la squadra ospite siglata da Sandra.

Questo lo splendido gol di Stankovic:

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.