VIDEO – Stankovic come il papà: gol capolavoro
Rete di rara bellezza
Prosegue la stagione da favola di Aleksandar Stankovic in Belgio con la maglia del Bruges. Il centrocampista serbo, figlio di Dejan, sta evidenziando una crescita rapidissima che probabilmente neanche dalle parti di Appiano Gentile si aspettavano. Di questo passo, infatti, è più che probabile che a fine stagione possa tornare a l’Inter tramite la recompra presente sull’accordo per la cessione della scorsa estate.
Il classe 2005 è stato decisivo nel successo ottenuto ieri in trasferta dal Bruges sul campo del Genk con una sassata dal limite dell’area di rigore finita direttamente sotto l’incrocio dei pali. Il suo è stato il gol del 3-4, prima della quinta marcatura finale per la squadra ospite siglata da Sandra.
Questo lo splendido gol di Stankovic:
🇷🇸 | Een perfecte krul van Aleksandar Stanković besliste een spetterende kerstmatch! 💫🎄 #GNKCLU— DAZN België (@DAZN_BENL) December 26, 2025
Bekijk de #JPL-hoogtepunten van vandaag om 23u45 in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/qs2BLMnKPn