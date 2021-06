Dalla Francia – Il Psg si ferma a 60 milioni per Hakimi: Leonardo prova ad offrire un calciatore

L'esterno marocchino avrebbe già raggiunto l'intesa con il club francese

Non sarà così semplice per Inter e Paris Saint Germain riuscire a trovare un accordo che vada bene ad entrambe le parti in riferimento alla cessione di Achraf Hakimi. Il club nerazzurro sembra infatti essere piuttosto convinto a non voler abbassare le proprie pretese e dinnanzi ad una prima offerta da 60 milioni di euro da parte dei francesi ha fatto sapere di volerne oltre 70 più bonus, in modo da potersi avvicinare alla valutazione di mercato fatta per il cartellino del ragazzo che si aggira intorno agli 80 milioni.

Per colmare questa distanza, stando a quanto riferito da Le10Sport,Leonardo vorrebbe tentare nuovamente di proporre all'Inter uno o più calciatori in cambio. Evidentemente anche il club parigino non sta passando il suo miglior momento dal punto di vista economico e non riesce ad andare oltre i 60 milioni di euro per Hakimi. In passato si era parlato di Paredes come possibile contropartita già accostata in passato ai nerazzurri, sebbene la società interista vorrebbe che il calciatore venisse pagato interamente per avvicinarsi ai famosi 100 milioni di cui avrebbe bisogno entro la fine di questa estate.