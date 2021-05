De Paul al ristorante di Zanetti? L’Udinese precisa: “Ecco perché era a Milano”

La foto pubblicata dal profilo del Botinero

In principio c'è stata la foto al Botinero (ristorante milanese di Javier Zanetti), pubblicata su Facebook proprio dal Botinero: una foto, cioè, che ritraeva Rodrigo De Paul sorridente e in posa all'interno del locale in cui proprio oggi l'attaccante dell'Udinese ha pranzato. In seguito, poi, c'è stata la precisazione dell'Udinese, a disinnescare qualsiasi vociare da calciomercato da parte di chi credesse che dietro al pranzo al Botinero di De Paul si potessero nascondere trame - in realtà nemmeno tanto nascoste - con l'Inter.