Mourinho alla Roma, caccia al vice allenatore: in lizza c’è anche Walter Samuel

Lo Special One cerca un profilo che abbia già vissuto l'ambiente giallorosso

José Mourinho, da allenatore della Roma, vuole già ribaltare Trigoria: e per farlo, tuttavia, potrebbe servirsi di alcuni profili che conoscano a menadito l'ambiente giallorosso e che lo possano aiutare a districarsi nelle quotidiane difficoltà di una piazza come quella romanista. Per il tecnico portoghese, beninteso, è prassi consolidata: all'Inter lavorò con Baresi, al Real Madrid con Karanka e allo United con Carrick. E oggi, alla Roma, secondo il Corriere dello Sport, i profili che potrebbero affiancare lo Special One sono due: Walter Samuel o Daniele De Rossi.