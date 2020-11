CdS – Inter, per De Paul e Wijnaldum sogno o realtà? Difficili entrambe le operazioni

L’Inter continua a cercare un nome di spessore per il proprio centrocampo, anche e soprattutto in vista di una partenza di Christian Eriksen verso lidi dove possa esprimere maggiormente il proprio valore. Il Corriere dello Sport, dunque, analizza le situazioni legate a due parametri zero (a giugno 2021) che continuano a stuzzicare i nerazzurri: si tratta di Rodrigo de Paul e Georginio Wijnaldum.

Entrambe le operazioni, però, sono complesse. Per quanto riguarda Rodrigo de Paul, arrivare all’argentino pare decisamente complesso nel breve termine: l’Udinese, infatti, non abbassa le pretese per privarsi della sua stella più pregiata. Il centrocampista del Liverpool, invece, è un nome che fa gola a mezza Europa: l’olandese, già cercato dal Barcellona, preferirebbe comunque trasferirsi in Spagna.

