CdS – Sguardo ai parametri zero: l’Inter continua ad osservare Maksimovic e Milik

L’Inter osserva con attenzione il mercato dei parametri zero del prossimo giugno, con due nomi direttamente dalla rosa del Napoli. Sia Nikola Maksimovic che Arek Milik, infatti, andranno in scadenza al termine della prossima stagione, ma le situazioni dei due calciatori sono diametralmente opposte. Il Corriere dello Sport, dunque, ha analizzato le condizioni del difensore serbo e dell’attaccante polacco.

I contratti di entrambi i giocatori del Napoli scadranno a giugno 2021. In particolare, Milik non sembra essere preso in considerazione da Gennaro Gattuso dopo la presa di posizione del polacco nell’ultima finestra di mercato estiva ed il conseguente strappo con la società. Maksimovic, invece, ha disputato solo quattro gare in stagione, di cui tre in Europa League.

