Di Marzio – Godin-Cagliari, attesa fumata bianca in giornata. L’Inter sblocca le cessioni

Nonostante il malumore di diversi tifosi nerazzurri, sembra essersi finalmente sbloccata la cessione dell’Inter che porterà entro poche ore Diego Godin a diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Il difensore uruguagio lascerà il club nerazzurro dopo appena una stagione, sebbene il finale della scorsa annata da protagonista nella retroguardia interista. Un’operazione che lo vedrà andare in Sardegna a costo zero, rivedendo al ribasso il proprio ingaggio rispetto a quello percepito attualmente a Milano.

Come raccontato negli ultimi minuti sul sito gianlucadimarzio.com, i problemi che negli ultimi giorni avevano rallentato la trattativa si son via via diminuiti, e le parti sono adesso decisamente più vicine. Addirittura quella di oggi potrebbe essere la giornata chiave per la fumata bianca: una cessione che l’Inter attende da diverso tempo e che potrebbe una volta per tutte sbloccare il mercato in entrata e consentire l’arrivo di Arturo Vidal in maglia nerazzurra.

