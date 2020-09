Mercato – In Spagna sempre più sicuri: Inter prima opzione per Suarez

Sebbene l’apertura di Ronald Koeman nei confronti di Luis Suarez dei giorni scorsi, i rapporti tra l’attaccante uruguagio e la dirigenza del Barcellona – compreso il tecnico olandese – rimangono assolutamente freddi. Il centravanti blaugrana che ieri ha superato l’esame di italiano propedeutico per l’ottenimento del passaporto italiano, dopo essere stato abbandonato dalla Juventus che ha invece virato tutto su Edin Dzeko, è entrato nel mirino di mercato dell’Inter.

Il giornalista del Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, dopo l’anticipazione di ieri ha confermato questa mattina l’indiscrezione. Le sue parole: “La Juventus in questo momento, come ho già anticipato ieri, passa in secondo piano per il nome di Luis Suarez, che invece vede l’Inter come il club più interessato per le sue prestazioni sportive. La società nerazzurra avrebbe un poker di goleador con Lukaku, Lautaro, Sanchez e Suarez”.

