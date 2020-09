Juric: “Salcedo? Mi piacerebbe averlo, stava crescendo. Importante che sia tornato Dimarco”

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma per l’esordio del suo Verona, l’umore di Ivan Juric nella conferenza stampa di questa mattina non era certamente dei migliori. L’allenatore croato, infatti, è stato depotenziato parecchio dal mercato, per ultimo dalla cessione del pupillo Kumbulla proprio ai giallorossi. Il tecnico si aspetta infatti che in entrata possa ancora muoversi qualcosa, soprattutto in attacco dove riabbraccerebbe volentieri l’attaccante dell’Inter Eddie Salcedo.

Queste le sue parole pronunciate in conferenza e riprese da tuttomercatoweb.com: “Dimarco? Penso sia stato importante che abbia fatto sei mesi con noi. Sa esattamente cosa deve fare, per me sta crescendo bene. Salcedo? È come Pessina, stava crescendo ma non è nostro. Gli altri fanno inevitabilmente il prezzo. Ma mi piacerebbe averlo”.

