Pochettino smentisce i contatti con l’Inter: “Non esisteva nessuna offerta”

Intervenuto sulle frequenze di Cadena Cope nel corso della trasmissione El Partidazo, Mauricio Pochettino ha raccontato tutta la verità sulle ultime offerte ricevute per tornare in panchina dopo essere stato esonerato nel dicembre 2019 dal Tottenham. L’allenatore argentino ha smentito ad esempio di aver cenato con Bartomeu per parlare di un possibile posto al Barcellona, spiegando poi di non aver avuto alcun tipo di contatto anche con Paris Saint Germain, Juventus e Inter.

L’allenatore era stato infatti accostato ai nerazzurri quando tutti credevano che Antonio Conte potesse andar via, prima di confermare la permanenza e dare fiducia al progetto nerazzurro. Questa l’ammissione di Pochettino in cui rivela il nome dei due club con cui ha realmente avuto contatti: “Non mi è arrivata nessuna offerta dal Barça. Neanche dal PSG, dalla Juventus e dall’Inter. Solo con Benfica e Monaco ci sono state della chiamate”.

