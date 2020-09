Delio Rossi: “L’Inter può competere per lo scudetto, sarà una Serie A anomala”

Sta diventando sempre più una candidata credibile l’Inter di Antonio Conte per la vittoria finale dello scudetto. Il piazzamento della scorsa stagione al secondo posto ad un solo punto dai rivali della Juventus, ha chiaramente proiettato i nerazzurri tra i favoriti insieme ai bianconeri per il successo della Serie A. Con i giusti rinforzi, secondo molti addetti ai lavori, la formazione interista potrebbe addirittura essere considerata la prima candidata ad interrompere l’egemonia juventina.

A questa scuola di pensiero, ad esempio, si è unito anche il noto allenatore Delio Rossi, che ha espresso il suo pronostico nell’intervista per Radio Sportiva: “Serie A? E’ una situazione anomala e non ritroveremo lo stesso campionato che abbiamo sempre visto. Sarà la prosecuzione delle ultime 12 partite. Chi andrà in Champions? Aspettiamo la fine del mercato per dare un giudizio. Penso che l’Inter quest’anno possa competere per vincere lo scudetto. Bisogna vedere anche se si confermerà l’Atalanta”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<