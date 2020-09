SM – Perisic, non solo Lipsia: anche lo United torna in corsa. Si lavora sulla formula

Sul profilo di Ivan Perisic, ora, non c’è più solo la Bundesliga. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, infatti, dopo ben tre anni di distanza anche il Manchester United sarebbe tornato con forza ad interessarsi al croato, dopo i diversi tentativi falliti di portarlo in Inghilterra nel 2017. I Red Devils, infatti, sono alla ricerca di un esterno d’attacco, motivo per cui starebbero valutando anche la candidatura del campione d’Europa in carica.

Si lavora, però, sulla formula: l’Inter lo valuta 12 milioni di euro e sembra non essere orientata ad accettare un prestito, se non con obbligo di riscatto. Secondo SportMediaset, invece, anche un prestito con diritto potrebbe essere preso in considerazione proprio per permettere alla società di risparmiare sull’ingaggio del croato, che si aggira intorno ai 4 milioni di euro annui.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<