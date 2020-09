Inter, incontro in sede con l’agente Riso: si lavora su alcune cessioni. I dettagli

L’Inter continua a lavorare intensamente sulle cessioni. In casa nerazzurra il diktat ormai è chiaro: prima di poter fare mercato in entrata è necessario sfoltire un po’ la rosa. Quest’ultima, infatti, attualmente è sia numericamente in eccesso, sia a livello di costi. I rientri dei vari calciatori in prestito ne hanno notevolmente innalzato il monte ingaggi, a fronte però di incassi ridotti portati dall’emergenza Coronavirus.

In quest’ottica, stamattina nella sede interista si è presentato l’agente Beppe Riso. L’oggetto principale del colloquio, scrive Tuttomercatoweb, riguardava Eddie Salcedo, sempre più vicino ad un nuovo prestito all’Hellas Verona. Tra gli altri nerazzurri curati dal procuratore figurano Roberto Gagliardini, che dovrebbe rimanere a Milano, e gli intoccabili Sensi e Radu.

