Marani è ottimista: “Inter, quest’anno puoi vincere. Con Vidal e Kanté squadra ancor più guerriera”

Intervenuto in diretta su Sky, Matteo Marani ha detto la sua sulla situazione della rosa dell’Inter, in attesa degli ultimi colpi di mercato. La situazione al momento è complicata, poiché per sfoltire sarebbero necessarie alcune cessioni che appaiono complicate. Il punto di partenza, però, è notevolmente più altro rispetto a quello dell’anno scorso.

“L’Inter ha dalla sua la ferocia di Antonio Conte, un allenatore che fa la differenza. A volte eccede, ed in quest’ottica è stato importante il suo passo indietro nell’incontro di Villa Bellini con la dirigenza. Però se gli prendono i giocatori che vuole, su tutti Vidal e Kanté, sarà un’Inter ancor più guerriera. Sulla carta la Juventus ha una rosa più profonda, ma Antonio può vincere al suo secondo anno a Milano”, ha affermato Marani.

