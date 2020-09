Arteta raggiante: “Rinnovo Aubameyang? L’Arsenal è grande quanto Inter e Barcellona”

Dopo diverse settimane di tira e molla, in casa Arsenal è stato ufficialmente annunciato il rinnovo di contratto di Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti gabonese ha firmato un contratto triennale, spegnendo quindi le voci di mercato riguardanti un possibile addio ed approdo in Italia, dove era seguito alla finestra anche dall’Inter. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha parlato proprio di questo commentando la decisione del suo bomber.

“La dimensione del nostro club è grande quanto quella di Inter e Barcellona. La cosa più importante è il club, ciò che possiamo ottenere in futuro. Penso che uno dei motivi per cui Aubameyang abbia deciso di restare è perché abbiamo una squadra fortissima. Qui lavorano persone fantastiche e si sente l’amore dei tifosi. Anche io ho fatto la mia parte nelle contrattazioni, spiegandogli cosa stiamo cercando di fare, quanto sarà importante per noi e cosa stiamo costruendo”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<