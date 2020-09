The Sun – Inter, offerta allo United per Smalling: Roma defilata, i dettagli

Dopo aver mollato la presa su Marash Kumbulla, finito alla Roma, ed aver formalizzato l’arrivo di Aleksandar Kolarov, l’Inter sembra aver individuato il profilo ideale per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Chris Smalling, infatti, sarebbe il preferito di Antonio Conte per completare il pacchetto arretrato. A questo proposito, in Inghilterra, il Sun scrive che i nerazzurri avrebbero avanzato la prima offerta ufficiale al Manchester United: prestito con obbligo di riscatto.

Inter, è Smalling il colpo low cost per la difesa?

A differenza della Roma, però, la proposta di mercato dell’Inter sarebbe considerata migliore perché differente per quanto riguarda l’ingaggio. I nerazzurri, infatti, avrebbero fatto sapere di essere disposti a pagare interamente i quasi 4 milioni annui che percepisce l’inglese. La Roma, invece, vorrebbe spartire il pagamento con il Manchester United. Il filo diretto ricreato in questi mesi con i Red Devils (Lukaku, Young, Sanchez), infine, potrebbe portare l’Inter a chiudere un ottimo colpo low cost.

