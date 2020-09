Joao Mario fuori dal progetto, non si allena con l’Inter. Ma sul mercato mancano le pretendenti

Sono diversi i calciatori dell’Inter rientrati da una stagione in prestito che in questo momento si stanno allenando con il resto del gruppo ad Appiano Gentile: alcuni di loro sono sul mercato e potrebbero partire a breve, altri dovrebbero essere reintegrati e far parte della rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’unico a non essere tornato alla base è Joao Mario, che ha disputato l’ultima stagione alla Lokomotiv Mosca. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ufficialmente il centrocampista è in permesso per motivi familiari, ma nella realtà dei fatti non fa parte del progetto di Antonio Conte e quindi sarà ceduto, senza possibilità di reintegro.

La società nerazzurra, però, sta facendo parecchia fatica nel cederlo. Sfumata l’opzione Sporting Lisbona, il club di Viale della Liberazione ha provato ad inserirlo in diverse trattative, senza però trovare qualcuno disposto ad accogliere il giocatore.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<