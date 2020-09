Fascetti sulla lotta per lo scudetto: “Inter fra le favorite. Kanté? Piuttosto serve il vero Eriksen”

Nel campionato che sta per iniziare l’Inter avrà l’obiettivo di lottare sino alla fine per quello scudetto che manca ormai da dieci anni. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex allenatore Eugenio Fascetti ha parlato della lotta per il tricolore indicando le sue favorite: “La Juventus è in leggero vantaggio, con Dzeko ha trovato una spalla per Ronaldo. Dietro i bianconeri vedo Inter, Lazio, Atalanta, Napoli. Anche il Milan ha fatto un bel lavoro e si è avvicinato. E poi c’è da considerate il fattore dei 5 cambi, servirà la panchina lunga e si vedrà la mano del tecnico”.

Fascetti continua: “I nerazzurri da scudetto con Kanté? La formazione è già buona ma manca di qualità. Fisicamente è forte, servono giocatori che impostino: il profilo ideale è Eriksen, anche se il rendimento dovrebbe essere diverso da quanto visto sino ad ora”.