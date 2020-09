Tabarez elogia Godin: “Non si discute. Giocatore fondamentale dell’Uruguay”

Le voci di mercato su Diego Godin continuano a rincorrersi da giorni. Il suo futuro sembra essere sempre più lontano dall’Inter, dopo una solo stagione con addosso i colori nerazzurri. Il forte difensore uruguagio è comunque un perno inamovibile della propria nazionale, con la quale diede un dispiacere forte proprio all’Italia nel mondiale brasiliano del 2014.

Il “Faraone” è uno dei giocatori più importanti della storia recente dell’Uruguay. A tal proposito è intervenuto il commissario tecnico della “celeste”, Oscar Washington Tabarez, intervistato da El Pais. Il tecnico sudamericano ha così commentato la stagione del difensore interista: “Possiamo paragonare ciò che è accaduto a Godin e Suarez, entrambi hanno giocato nei loro rispettivi club con sufficiente continuità; a causa di diversi problemi non hanno però giocato tutte le partite”.

Concludendo sul futuro in nazionale: “Non sono preoccupato, Suarez ha dimostrato quanto ci tiene alla maglia e sarà ancora con noi. Godin non si discute, è in nazionale da prima di noi, è assolutamente fondamentale per questo gruppo. La sua presenza non sarà mai messa in dubbio”.

