Dumfries allontana le voci di mercato: “Orgoglioso di giocare nell’Inter”

Intervistato da The Athletic infatti, il calciatore nerazzurro ha dichiarato: "L'interesse del Chelsea? Normale sia lusingato, è una bella cosa. Ma per me è grandioso anche indossare la maglia di una squadra come l'Inter. Ora sono concentrato sulla Nazionale e gioco in un bellissimo club in Italia. Sono orgoglioso di giocare per i nerazzurri e la mia testa è rivolta solo a loro e all'Olanda".