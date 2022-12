Dumfries mattatore ai Mondiali: entra nella storia dell’Olanda

In un Mondiale in cui i campioni, tranne qualche rara eccezione, stanno steccando, a brillare, in particolare ieri, è stata la stella di Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter, che aveva già gli occhi della Premier addosso, non ha perso occasione per mettersi in luce. L'ex PSV infatti è stato assoluto protagonista, oltre che MVP, della vittoria dell'Olanda per 3 a 1 sugli Stati Uniti.