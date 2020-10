Dalla Francia – Eriksen non si sblocca, PSG e Bayern Monaco sulle sue tracce

Il rendimento sotto alle aspettative di Christian Eriksen non è sicuramente una notizia inedita. Il fantasista danese, arrivato a gennaio in maglia Inter, fatica a trovare spazio con Antonio Conte ed il suo futuro continua ad essere in bilico tra una permanenza all’ombra della Madonnina ed un trasferimento: Le10Sport parla di due club sulle sue tracce.

Sia il Paris Saint-Germain che il Bayern Monaco, infatti, hanno messo gli occhi sull’ex Tottenham in vista del mercato di gennaio. I prossimi mesi, dunque, saranno fondamentali in vista di una sua probabile permanenza con la maglia dell’Inter: le sue prestazioni in campo daranno una risposta al quesito che aleggia sul danese.

