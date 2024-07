Esterno sinistro, Marotta ha il preferito: “Ha tutte le caratteristiche”

Con l’infortunio di Tajon Buchanan, il mercato dell’Inter è pronto a prendere una svolta improvvisa, alla ricerca di un giocatore che possa sostituire il canadese nei mesi in cui sarà assente (almeno fino a novembre). E sul taccuino di Beppe Marotta e dei dirigenti c’è un preferito.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo idea per i nerazzurri sarebbe quello di Marcos Alonso, che avrebbe tutte le caratteristiche gradite alla società interista, che ha bisogno di un giocatore dal costo contenuto e che possa inserirsi subito nel sistema di Inzaghi.

Lo spagnolo, infatti, arriverebbe a parametro zero, dopo essersi svincolato dal Barcellona, sarebbe un elemento subito affidabile nel 3-5-2, modulo che in carriera ha frequentato spesso, in entrambe le fasi di gioco. E, nonostante i 34 anni da compiere, Marcos Alonso è ancora oggi un giocatore fisicamente integro.