Cessione UFFICIALE, lascia l’Inter: nuovo affare ‘alla Dimarco’

Dopo l’accelerata dell’ultima settimana, ecco che l’Inter ha messo ufficialmente a segno la cessione del suo talento. Come annunciato dal Lucerna, Aleksandar Stankovic ha lasciato il club nerazzurro in prestito e giocherà in Svizzera per tutta la prossima stagione. Il Lucerna ha inoltre comunicato che avrà la possibilità di riscattare il classe 2005, mentre il club nerazzurro avrà nelle proprie mani un contro riscatto per mantenere il controllo del ragazzo.

Questo il comunicato ufficiale degli svizzeri sull’operazione: “L’FC Lucerna ha acquisito in prestito Aleksandar Stanković dall’Inter per la prossima stagione. La FCL ha quindi un’opzione di acquisto per il 18enne centrocampista. Aleksandar Stanković inizierà domani l’allenamento con la squadra e indosserà la maglia numero 8 dell’FC Luzern”.

Per il centrocampista figlio d’arte, che per caratteristiche ricorda il padre, si tratta della primissima esperienza lontano dall’Inter. Un’operazione che ricorda per certi aspetti quella che vide protagonista Dimarco spedito in prestito al Sion nel 2017.

L’Inter ritiene infatti la prima divisione svizzera possa rappresentare come uno step di crescita molto importante per giovani talenti che vengono fuori dal proprio settore giovanile. In attesa di creare una seconda squadra, dunque, per ragazzi come Stankovic si tratta di avere l’opportunità di farsi le ossa tra i professionisti ad un livello già avanzato rispetto a quello del campionato Primavera.