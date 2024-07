Inter-Pioli, ci risiamo: firma e scontro immediato

Il dominio in Italia dell’Inter è passato anche dagli ottimi risultati che la squadra di Inzaghi ha ottenuto nei derby contro il Milan, con ben 6 vittorie consecutive. Una striscia che ha reso i nerazzurri un vero incubo per l’ex allenatore rossonero Stefano Pioli. E che potrebbe ripresentarsi.

Pioli, infatti, sta per diventare nuovo allenatore dell’Al-Ittihad e, una volta annunciato, tornerebbe subito in Italia per giocare un’amichevole. Proprio contro l’Inter. Lo ha scritto Tutto Mercato Web, che ha evidenziato come negli scorsi giorni sia stata annunciata un’amichevole tra i nerazzurri e il club saudita, in programma il prossimo 7 agosto, all’U-Power Stadium di Monza. Subito un ritorno al passato per Pioli.