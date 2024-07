UFFICIALI le date di Serie A e Coppa Italia: quando si comincia

In attesa dei sorteggi di domani dai quali nascerà la nuova Serie A 2024/25, la Lega ha annunciato ufficialmente le date di inizio di campionato e Coppa Italia.

Per quanto riguarda la Serie A Enilive, fresca di nuovo title sponsor, avrà inizio il prossimo sabato 17 agosto e si chiuderà il 25 maggio 2025. Ad aprire il nuovo campionato, come da tradizione degli ultimi anni, sarà presumibilmente l’Inter nel primo match delle 18.30 in quanto Campione d’Italia in carica. Saranno poi quattro le soste dedicate alle nazionali (08/09/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/03/2025), mentre l’unico turno infrasettimanale si terrà mercoledì 30 ottobre 2024.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, il torneo prenderà il via con il Turno Preliminare in programma già il 4 agosto 2024, mentre la Finale si disputerà il prossimo 14 maggio 2025.