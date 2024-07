Svolta mercato Inter: l’infortunio di Buchanan blocca un addio

L’infortunio di Tajon Buchanan costringerà l’Inter a fare alcune riflessioni per il futuro, che riguarderanno in primis la strategia di calciomercato da adottare. Novità che non riguarderà solo l’eventuale sostituto del canadese, ma anche altre operazioni collaterali.

Ecco perché, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe da escludere ormai in modo categorico l’arrivo di un nuovo esterno destro. L’Inter non può permettersi due innesti sulle fasce, specie se il Bologna chiede 25 milioni di euro per Dan Ndoye.

Praticamente certa, pertanto, anche la permanenza di Denzel Dumfries, che deve ancora rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025. Tuttavia, stando alle indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni, la firma sembra sempre più probabile e il prolungamento dovrebbe essere definito dopo l’Europeo.