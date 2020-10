CdS – La Fiorentina spinge per il rinnovo di Milenkovic: Inter e Milan alla finestra

La Fiorentina non vuole lasciarsi sfuggire un altro dei propri gioielli, dopo il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo viola Daniele Pradè, infatti, è al lavoro per il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic, con Inter e Milan pronte in caso di rifiuto.

L’offerta da proporre all’agente del giocatore, Fali Ramadani, sarebbe già pronta e l’ultima parola spetterebbe al serbo. In caso di mancato accordo e conseguente proposta da altre compagini, la Fiorentina non intende mollare di un centimetro: Milenkovic parte solo con un’offerta da 40 milioni di euro.

