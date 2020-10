Precari cercano squadra: la Top 10 dei parametri zero del 2021. Messi in testa, c’è Aguero: e occhio a Alaba

I nomi – per ora – rappresentano poco più che fantamercato, le quotazioni sono quelle di Transfermarkt e per il resto non c’è che da inforcare gli occhiali e, a sessione ‘estiva’ di mercato appena conclusa, cercare di capire quali potranno essere le principali occasioni a parametro zero tra la prossima finestra di trasferimenti invernale e quella estiva, ovverosia: non resta che da capire quali calciatori – rinnovi di contratto permettendo – andranno in scadenza a giugno 2021 e quali saranno avvicinabili a costo zero o quasi zero. Un parco calciatori che, ovviamente, interessa l’Inter e non solo l’Inter. Vediamoli, dunque.

Il primo della lista, manco a dirlo, è Lionel Messi: quello stesso Lionel Messi attorno al quale, in estate, si è tanto – e invano – vociferato anche in ottica Inter, tra un burofax e uno strillo di quotidiano letto sonnacchiosamente sotto l’ombrellone: il fenomeno del Barcellona va in scadenza nel 2021, quando avrà 34 anni. Piace anzitutto a Guardiola e al Manchester City. Il secondo della lista – il parametro è sempre il valore di mercato stimato da Transfermarkt – è l’ex Juventus Paul Pogba, ora al Manchester United, dove gioca dal 2016: per lui si parla di un rinnovo sempre più complicato e di un possibile ritorno in vista alla Juventus. Nel 2021 avrà 28 anni. Alla Juventus potrebbe finire anche David Alaba, calciatore di proprietà del Bayern Monaco dal 2008 e che per il 2021 – quando avrà 29 anni – pare essere diviso tra i bianconeri, appunto, e l’Inter che potrebbe farci un pensierino.

L’elenco dei possibili parametri zero per il 2021 prosegue con Gianluigi Donnarumma, portiere della prima squadra del Milan dal 2015 e che – a oggi – dovrebbe rinnovare con i rossoneri. Dopo di lui, nel listone stilato da Transfermarkt, troviamo Sergio Aguero: 33enne nel 2021, gioca al Manchester City dal 2011 e potrebbe lasciare i Citizens dopo esattamente dieci anni di militanza. La destinazione? Potrebbe essere l’Inter, e del resto il binomio Inter-Aguero è finito per dare lustro alle cronache nerazzurre proprio in queste ultime ore. Quello di Memphis Depay (al Lione dal 2017, 27 anni nel 2021), poi, potrebbe essere un altro nome indirizzato verso l’Italia: piace al Milan che lo sogna a zero.

Gli ultimi quattro profili della top ten di possibili parametri zero per il 2021 sono Georginio Wijnaldum, che (nel 2021 avrà 30 anni, e gioca al Liverpool dal 2016), che ha rifiutato il rinnovo di contratto con i Reds e per il quale potranno aprirsi i più disparati scenari di mercato (si parla soprattutto di Barcellona); Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che l’anno prossimo compirà 27 anni e che la Roma valuta già per gennaio; Florian Thauvin, attaccante 28enne dell’Olympique Marsiglia seguito in passato dall’Inter e ora in orbita Milan; e infine Angel Di Maria, oggi al Paris Saint-Germain e domani – forse – alla Juventus. Si tratta, in ogni caso, di precari alla ricerca di un posto fisso. Una categoria che non risparmia neanche i calciatori migliori.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<