Social – Antonio Conte appoggia l’iniziativa Life is Pink: “Sostegno alla lotta contro i tumori femminili”

Dal Consiglio dei Ministri, entro le prossime ore, si attende di capire quali saranno le nuove misure che verranno ordinate contro la diffusione del coronavirus, ma intanto il Ministro della Salute Roberto Speranza ha proclamato che, il 13 ottobre di ogni anno, si celebrerà la Giornata Nazionale del Tumore Metastatico della Mammella, su unanime delibera, appunto, proprio del Consiglio dei Ministri. La notizia è di ieri, il motivo per cui ne parliamo, invece, riguarda la giornata di oggi.

Riguarda, più segnatamente, un post pubblicato da Antonio Conte, tecnico dell’Inter, sul suo nuovo profilo Instagram, dove manifesta il proprio appoggio alla ricerca per la lotta contro il cancro e i tumori femminili. Scrive infatti Conte: “Anche quest’anno sostengo la campagna Life is Pink promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus a favore della lotta contro i tumori femminili”. Ecco quindi il suo post:

