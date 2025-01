Frattesi via dall’Inter a gennaio? Si decide dopo questa data

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Davide Frattesi che vorrebbe lasciare la rosa di Simone Inzaghi per trasferirsi in un’altra squadra e giocare con maggiore continuità. Su di lui si sono mossi tanti club differenti in questi giorni di mercato del mese di gennaio e in particolare c’è la Roma interessata a lui.

La Gazzetta dello Sport, nella sue versione online, oggi riporta un dettaglio molto preciso in merito al possibile addio di Frattesi all’Inter. La volontà di Inzaghi e della dirigenza nerazzurra è quella di non indebolire l’organico prima della disputa delle ultime due partite di Champions League, che saranno appuntamenti determinanti per raggiungere subito gli ottavi di finale.

L’Inter sfiderà lo Sparta Praga mercoledì 22 in trasferta e poi il Monaco mercoledì 29 a San Siro. Soltanto dopo che si saranno giocare queste due importanti partite verrà presa una decisione sul destino di Frattesi. Per il numero 16 saranno quindi determinanti gli ultimi quattro giorni di mercato: dal 30 gennaio al 2 febbraio.