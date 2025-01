L’Inter osserva a Bologna, piacciono i “nuovi Zirkzee e Calafiori”

Continua la ricerca di nuovi innesti per l’Inter che in questo 2025 che vuole ringiovanire e cambiare alcuni interpreti della rosa. Sono tanti i nomi accostati ai nerazzurri che tra questa sessione di gennaio e il mercato estivo proverà a mettere sotto contratto dei giocatori importanti per Simone Inzaghi.

I colleghi di Calciomercato.com in queste ore hanno riportato la notizia dell’interessamento dell’Inter per due giocatori del Bologna che stanno facendo molto bene in questa stagione di Serie A. Il parallelismo che viene fatto è con altri due giovani talenti che l’anno scorso hanno trascinato i rossoblù fino alla storica qualificazione in Champions League quando l’allenatore era l’ex nerazzurro Thiago Motta.

I due giocatori che piacciono all’Inter sono il difensore centrale Sam Beukema e il centravanti Santiago Castro che vengono paragonati a Riccardo Calafiori e a Joshua Zirkzee, entrambi passati dal Bologna alle big di Premier League nel corso dell’ultima sessione estiva.

Beukema e Castro stanno giocando molto bene agli ordini di Vincenzo Italiano e potrebbero essere due nuove cessioni molto remunerative per il Bologna con l’Inter in prima linea per prenderli. Sul difensore olandese nelle scorse settimane si era mossa anche la Juventus, da tempo a caccia di nuovi rinforzi nel reparto arretrato.