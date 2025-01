Inter Women, successo di misura col Como: vetta più vicina

La domenica in cui l’Inter affronta l’Empoli nel campionato maschile di Serie A si è aperta con un sorriso per il mondo nerazzurro, una gioia che arriva dalle ragazze dell’Inter femminile di mister Gianpiero Piovani che sono state in grado di vincere 1-0 in casa contro il Como nel 15° turno di campionato.

La vittoria delle nerazzurre porta la firma di Elisa Polli che al 69′ ha saputo realizzare il terzo gol nelle sue ultime tre partite con una conclusione di mancino su assist di Olivia Schough. Una bella vittoria interna per l’Inter che arriva dopo altri due successi di prestigio in campionato contro Sassuolo e Roma. Giovedì invece, sempre contro le neroverdi, era arrivato il pareggio nell’andata dei quarti di Coppa Italia.

Con questi tre punti l’Inter sale in classifica a quota 34 punti che valgono il secondo posto e accorciano sulla prima posizione dove c’è la Juventus che invece ha 38 punti. Le bianconere devono però ancora giocare oggi seppure chiamate ad un impegno difficile sul campo della Roma terza in classifica.