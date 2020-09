GdS – Emerson Palmieri, il Chelsea rifiuta la prima offerta dell’Inter: pista ancora aperta

Nonostante il suo nome si fosse raffreddato nelle ultime settimane, secondo quanto riferito nell’edicola di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe presentato una prima offerta all’indirizzo di Emerson Palmieri. Tra gli obiettivi di mercato in entrata, infatti, oltre ad un nuovo centrocampista, la formazione nerazzurra vorrebbe mettere a disposizione di Antonio Conte per la nuova stagione anche un esterno sinistro a tutta fascia ed una quarta punta che agisca da vice Lukaku.

L’Inter ha così chiesto al Chelsea il terzino italo-brasiliano, per una formula che avrebbe previsto il prestito oneroso più il diritto di riscatto. Un’operazione già utilizzata lo scorso gennaio sempre con il club londinese per portare a Milano Victor Moses, ma che al momento non ha ancora funzionato con Emerson Palmieri. Marotta e Ausilio hanno infatti ricevuto un secco no ad una prima offerta, ma l’auspicio dei dirigenti è che col trascorrere delle settimane la posizione dei Blues possa ammorbidirsi per facilitare le condizioni d’uscita.

