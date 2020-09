Accadde Oggi – 9 settembre 2006: Fiorentina-Inter 2-3, super doppietta di Cambiasso nel ricordo di Giacinto Facchetti

Pochi giorni prima – il 4 settembre 2006 – Giacinto Facchetti aveva lasciato questo mondo, gettando profonda tristezza nei cuori di tutta l’Inter, tifosi e gruppo squadra. E l’undici guidato da Roberto Mancini, nella stagione post scandalo Calciopoli che sconvolse il movimento calcistico italiano, non poteva non scendere in campo nella prima giornata contro la Fiorentina, non solo indossando il lutto al braccio, ma anche permeata dallo spirito e dal ricordo di Facchetti.

E quell’Inter-Fiorentina, disputatosi il 9 settembre 2006, non disattese le attese: una gara in pieno stile Inter, ricca di colpi di scena. Dominata prima, rischiata poi. Eroi di giornata Zlatan Ibrahimovic e soprattutto Esteban Cambiasso, la cui doppietta spianò la strada alla vittoria dell’Inter, la prima di una lunga serie. Nel ricordo di Giacinto appunto, anche nell’esultanza del Cuchu, con le braccia alte verso il cielo.

A nulla valsero la doppietta di Luca Toni e il tentativo di rimonta viola dopo almeno un’ora di totale dominio nerazzurro: risultato finale Fiorentina-Inter 2-3. Col cuore e con la tecnica, anche se a fatica e con il brivido, l’Inter posò il primo mattoncino per quello che sarebbe stato poi uno Scudetto da record: 97 punti e secondo titolo consecutivo.

