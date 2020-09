CdS – Inter, Vecino piace ancora al Milan: nuovo sondaggio

Dopo i primi flirt dello scorso inverno in cui si era reso protagonista di un possibile suggestivo scambio di mercato con Franck Kessié, Matias Vecino sembra essere rientrato sul taccuino del Milan. Il centrocampista uruguagio è tornato di moda dalle parti di Milanello in seguito allo stallo improvviso che si è creato con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko. Il francese resta il primo nome per il centrocampo di Pioli, ma in caso di ulteriori complicazioni l’affare potrebbe definitivamente saltare.

Così, stando a quanto ripreso questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan potrebbe tornare su un calciatore che l’Inter considera ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Nonostante il grande affetto dei tifosi per via dei gol pesantissimi siglati in maglia nerazzurra nell’ultimo triennio, il ciclo dell’uruguagio sembra essere giunto al termine. Dopo l’intervento al ginocchio sul finale della passata stagione, Vecino sta pian piano recuperando in attesa di conquistare miglior forma e scoprire quale sarà il suo futuro per la nuova annata.

