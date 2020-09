Vidal-Inter, è fatta! Accordo trovato con il Barcellona nella notte: pronto lo sbarco a Milano

Arturo Vidal è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset è stato trovato nella notte l’accordo tra il giocatore cileno e il Barcellona per la risoluzione del contratto.

Conferme arrivano anche dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Onda Cero, Vidal in giornata dovrebbe partire per l’Italia e cominciare la sua nuova avventura nerazzurra. Per lui pronto un contratto di due anni da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus con opzione per il terzo. Vidal sarà dopo Kolarov, Hakimi e Sanchez il quarto colpo di mercato per Conte.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<