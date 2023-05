Dopo mesi di grande difficoltà, Romelu Lukaku sta tornando dominante con la maglia dell’Inter, ricordando a tutti perché i nerazzurri erano tornati a investire su di lui la scorsa estate. Ora c’è da lavorare per la sua permanenza in nerazzurro anche per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE Corsa Champions ed Europa League: calendario di tutte le squadre in lotta

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza sembra convinta a voler trovare l’accordo per il nuovo prestito, ma servono le condizioni economiche giuste. Il Chelsea, d’altra parte, deve ancora decidere il nuovo allenatore, ma è evidente come Lukaku rappresenti un lusso eccessivo per una squadra fuori dalle coppe europee.

Sarebbe partita, dunque, l’operazione per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, con anche il rappresentante legale di Lukaku, Sebastien Ledure, al lavoro per trovare l’accordo con i Blues. Difficile abbassare gli 8 milioni richiesti per il prestito, dal momento che rappresentano la cifra dell’ammortamento dell’acquisto del belga, pagato 110 milioni due stagioni fa.

Al tempo stesso, però, si può lavorare sull’ingaggio, con alcune agevolazioni fiscali che potrebbero facilitare l’operazione. Sempre secondo la Rosea, anche lo stesso Lukaku sembra pronto a ridursi lo stipendio da 12 milioni di euro pur di rimanere in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Nel calcio le opinioni cambiano a strettissimo giro: solo qualche settimana fa, Lukaku sembrava destinato a lasciare l’Inter a fine stagione, viste anche le prestazioni ampiamente sotto le aspettative. Ora che è tornato Big Rom, la dirigenza sarebbe già al lavoro per trattenerlo a Milano.

La certezza è una: se in buona condizione fisica, Lukaku sta dimostrando di poter essere ancora decisivo e, come si è visto con il Sassuolo, la sua sola presenza è in grado di rendere favorevole l’inerzia di certe partite.